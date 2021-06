FC Utrecht heeft de eerste oefenwedstrijd in de aanloop naar het nieuwe Eredivisie-seizoen met ruime cijfers gewonnen. Het elftal van trainer René Hake was woensdag met maar liefst 7-2 te sterk voor KV Mechelen. Vitesse verloor van AEK Athene.

Moussa Sylla opende al in de tweede minuut de score op Sportpark Zoudenbalch in Utrecht. Bart Ramselaar verdubbelde de voorsprong, waarna Adrian Dalmau de derde en vierde goal voor zijn rekening nam. Geoffry Hairemans deed tussendoor wat terug voor KV Mechelen.

Na rust liep Utrecht, dat afgelopen seizoen als zesde eindigde in de Eredivisie, via Remco Balk, Gyrano Kerk en een eigen goal van Hugo Cuypers uit naar 7-1. Diezelfde Cuypers herstelde zijn fout door de Belgen nog aan een tweede doelpunt te helpen.

FC Utrecht treft zaterdag tegen Royal Antwerp FC opnieuw een Belgische opponent. Over anderhalve maand is Sparta Rotterdam de eerste opponent in de competitie.

Vitesse begon veel minder sterk aan de oefencampagne. De Arnhemmers gingen met 1-3 onderuit tegen AEK Athene. Dominik Oroz maakte de 1-1 voor Vitesse, maar daarna maakten de Grieken alsnog het verschil.

PEC Zwolle speelde met 1-1 gelijk tegen de beloften van Borussia Dortmund. De ploeg van de nieuwe trainer Art Langeler kwam op voorsprong dankzij een goal van Kenneth Paal, maar incasseerde vlak voor tijd de gelijkmaker van Marco Pasalic.