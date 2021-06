Ronald Koeman opent het nieuwe seizoen met FC Barcelona met een thuiswedstrijd tegen Real Sociedad, zo blijkt uit het woensdag gepubliceerde speelschema van La Liga.

De openingswedstrijd in de Spaanse competitie staat op 15 augustus op het programma en luidt het tweede seizoen van de Nederlandse coach in Barcelona in.

De positie van de 58-jarige Koeman stond in mei onder druk nadat FC Barcelona in de slotfase van het seizoen de titelstrijd verloor van kampioen Atlético Madrid. Voorzitter Joan Laporta zocht tevergeefs naar een opvolger en gaf Koeman na een wekenlange soap alsnog het vertrouwen.

De oud-trainer van onder meer Ajax, PSV, Feyenoord en het Nederlands elftal kreeg voor het nieuwe seizoen met onder anderen Sergio Agüero, Eric García en Memphis Depay al de gewenste versterkingen.

FC Barcelona-Real Madrid staat op 24 oktober voor het eerst op het programma. Foto: Pro Shots

Eerste Clásico op 24 oktober

FC Barcelona speelt op 24 oktober in het eigen Camp Nou voor het eerst in het seizoen de Clásico tegen Real Madrid. De return in Madrid is op 20 maart volgend jaar. Afgelopen jaargang won Real beide Clásico's.

Kampioen Atlético begint het nieuwe seizoen met een uitwedstrijd tegen Celta de Vigo, terwijl stadgenoot Real in de eerste speelronde op bezoek gaat bij Deportivo Alavés. Het wordt de debuutwedstrijd van Carlo Ancelotti, die de opgestapte Zinédine Zidane opvolgt in de hoofdstad.

Atlético werd vorig seizoen voor het eerst in zeven jaar landskampioen van Spanje. FC Barcelona is al drie jaar verstoken van de Spaanse landstitel.