Feyenoord heeft zich woensdag versterkt met de Israëlische doelman Ofir Marciano. De 31-jarige routinier komt transfervrij over van het Schotse Hibernian en gaat in Rotterdam normaal gesproken als reservekeeper fungeren.

Marciano ondertekende een contract voor twee jaar tot medio 2023 bij Feyenoord. Hij beschikte bij Hibernian, waar hij sinds 2016 speelde en in totaal 150 officële wedstrijden onder de lat stond, over een aflopende verbintenis.

Feyenoord was op zoek naar een vervanger van Nick Marsman, die naar het Amerikaanse Inter Miami vertrekt. Justin Bijlow is ook komend seizoen de eerste doelman van Feyenoord en Thijs Jansen is de andere keeper in de selectie van de nieuwe trainer Arne Slot.

Marciano, die 27 interlands achter zijn naam heeft staan, stroomde in 2008 vanuit de jeugdopleiding van het Israelische Ashdod door naar het eerste elftal. Vanaf 2015 werd hij verhuurd aan het Belgische Royal Excel Moeskroen en Hibernian, dat hem in 2017 definitief overnam.

Marciano: 'Dit is zo'n grote club'

Marciano is trots op zijn overstap naar Feyenoord. "Dit is zo’n grote club. Ik kijk er naar uit om mezelf hier te kunnen laten zien en wil belangrijk zijn voor Feyenoord. En ik kan niet wachten om de supporters te kunnen begroeten in een vol stadion."

Technisch directeur Frank Arnesen is blij met de komst van Marciano "Na het vertrek van onder meer Marsman zijn we op zoek gegaan naar een doelman die het keepersteam en daarmee de selectie direct kan versterken."

"Marciano kan er niet alleen meteen staan als dat nodig is, maar brengt ook de gewenste ervaring mee. Hij heeft bij zijn vorige club jarenlang zijn betrouwbaarheid en meerwaarde bewezen. We hebben er vertrouwen in dat hij die rol bij Feyenoord ook kan innemen."