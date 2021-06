Rafael Benítez is definitief de nieuwe manager van Everton. De 61-jarige Spanjaard kiest daarmee voor een pikante overstap, aangezien hij jarenlang werkzaam was als trainer van stadgenoot en aartsrivaal Liverpool.

Benítez zat zonder club sinds zijn vertrek in januari bij het Chinese Dalian Professional, waar hij opstapte vanwege de situatie in het land door de coronacrisis. Hij heeft bij Everton een contract voor drie jaar getekend tot medio 2024.

Bij Everton is Benítez de opvolger van Carlo Ancelotti, die terugkeerde bij Real Madrid als vervanger van Zinédine Zidane. Hij gaat bij 'The Toffees' samenwerken met de Nederlandse technisch directeur Marcel Brands.

Benítez was van 2004 tot 2010 de manager van Liverpool, waar hij succesvol was door onder meer de Champions League in 2005 te veroveren. Tijdens zijn periode bij 'The Reds' deed hij ook enkele uitspraken over Everton, dat hij onder meer "een kleine club" noemde.

Die uitspraken worden Benítez nog steeds zwaar aangerekend door de fanatieke aanhang van Everton, die hem liever niet zag komen. Hij kreeg de afgelopen tijd al te maken met bedreigingen, omdat hij in verband werd gebracht met Everton.

Zo hing er over een tuinmuur in de buurt van zijn woning in het dorpje Caldy op het schiereiland Wirral een wit laken met daarop de tekst 'We weten waar je woont, teken niet'. De politie stelde daarop een onderzoek in en ging ervan uit dat fans van Everton het doek hebben opgehangen.