Mark van Bommel heeft woensdag bij zijn presentatie als trainer van VfL Wolfsburg duidelijk gemaakt dat hij een aanvallende speelstijl nastreeft. De oud-coach van PSV liet daarnaast nadrukkelijk blijken dat hij gecharmeerd is van Mohamed Ihattaren.

"Ik wil attractief voetbal gaan spelen en heb een idee hoe ik dat wil doen. Maar dat is ook afhankelijk van de kwaliteiten van de spelers", zei Van Bommel bij zijn presentatie in de Volkswagen Arena.

"Het zou mooi zijn als mensen zeggen: dat is een elftal van Van Bommel. Het mooiste om te zien is als spelers snappen hoe je wil spelen. Anders moet je iets anders gaan doen."

Van Bommel tekende begin deze maand een contract voor twee seizoenen bij Wolfsburg, waar Kevin Hofland zijn assistent wordt. 'Die Wölfe' werden vorig seizoen vierde in de Bundesliga en komen daardoor uit in de Champions League.

Lonkt voor Mohamed Ihattaren een overstap naar VfL Wolfsburg? Lonkt voor Mohamed Ihattaren een overstap naar VfL Wolfsburg? Foto: Pro Shots

'Ik ken Ihattaren heel goed'

Na de persconferentie werd Van Bommel door ESPN gevraagd naar eventuele interesse in Ihattaren, die vorig seizoen bij PSV menigmaal in de clinch lag met trainer Roger Schmidt. Van Bommel ontkende niet dat hij interesse heeft in de jonge spelmaker.

"Ik ken Mo heel goed. Ik heb hem als jonge jongen bij PSV onder 19 gehaald en hem meegenomen naar het eerste elftal. Ik vind hem echt een fantastische speler, een goede jongen, die het topniveau heeft behaald met mij", aldus Van Bommel.

"We worden natuurlijk altijd met elkaar in verband gebracht, omdat ik met hem gewerkt heb en hij goed gespeeld heeft bij mij. Waar ik ook heen zou gaan, we zullen altijd met elkaar in verband worden gebracht. Of ik hem hierheen wil halen? We hebben altijd belangstelling voor goede spelers."

Het Bundesliga-seizoen begint voor Van Bommel en Wolfsburg op 14 augustus met een thuiswedstrijd tegen VfL Bochum.