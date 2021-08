Zeven jaar na het geslaagde WK van 2014 moet Louis van Gaal het Nederlands elftal weer naar nieuwe successen leiden. Een overzicht van degenen die sinds zijn vertrek werden aangesteld, maar Oranje niet (lang) aan de praat kregen.

Guus Hiddink (augustus 2014-juli 2015)

De KNVB denkt het succes van Van Gaal zeven jaar geleden te kunnen voortzetten met de ervaring van Guus Hiddink, die Nederland eerder van begin 1995 tot medio 1998 al onder zijn hoede had. De Varssevelder krijgt Danny Blind als assistent, die hem - zo wordt opmerkelijk genoeg direct aangekondigd - na het EK van 2016 moet opvolgen.

Zijn tweede termijn als bondscoach van Oranje loopt voor Hiddink echter uit op een fiasco. De losse benadering van de gelouterde coach blijkt niet aan te slaan en Oranje presteert zwak in de kwalificatiereeks voor het EK: van de tien interlands worden er liefst vijf verloren.

Hiddink vertrekt in juni 2015 alweer - minder dan een jaar na zijn aanstelling - en onthult later dat jaar dat hij niet zelf voor dat afscheid had gekozen. Tijdens een vakantie in Frankrijk kreeg hij bezoek van toenmalig directeur betaald voetbal Bert van Oostveen en teammanager Hans Jorritsma, die hem het slechte nieuws vertelden.

Guus Hiddink bij zijn presentatie als bondscoach, met links van hem Bert van Oostveen.

Danny Blind (juli 2015-maart 2017)

Zoals aanvankelijk de bedoeling was, maar wel eerder dan gepland, neemt de relatief ondervaren Blind de taken van Hiddink in juli 2015 over. Met de oud-verdediger aan het roer, die ook onder Van Gaal al eens assistent bij het Nederlands elftal was, blijven de prestaties echter wisselvallig.

In totaal zit Blind tijdens zeventien interlands op de bank, waarin zeven keer wordt gewonnen, drie keer wordt gelijkgespeeld en zeven keer wordt verloren. Een ontluisterende 2-0-nederlaag tegen Bulgarije in de mislukte kwalificatiereeks voor het WK van 2018 leidt in maart 2017 tot zijn ontslag.

De KNVB besluit om de eveneens onervaren assistent-bondscoach Fred Grim tijdens de eerstvolgende drie oefeninterlands tegen Italië, Marokko en Ivoorkust op de bank te laten zitten en gaat intussen voor de derde keer in drie jaar op zoek naar een bondscoach.

Danny Blind in overpeinzing na de pijnlijke 2-0-nederlaag tegen Bulgarije.

Dick Advocaat (juni 2017-november 2017)

De zoektocht, die uiteindelijk naar oude bekende Dick Advocaat met Ruud Gullit als rechterhand leidt, draait uit op een flinke soap. KNVB-directeuren Hans van Breukelen en Jean-Paul Decossaux krijgen flinke kritiek op de manier waarop ze te werk gaan.

Van Breukelen bevestigt tijdens het proces dat hij met zowel Advocaat als Henk ten Cate heeft gesproken, waarna Ten Cate beweert dat hij de eerste keus was en heeft bedankt op het moment dat hij merkte dat ook Advocaat in de race was.

Ook de namen van Ronald Koeman, De Boer en Roger Schmidt zingen rond, maar op 9 mei 2017 bevestigt de KNVB dat Advocaat aan zijn derde periode als bondscoach van Oranje begint.

De Hagenaar, die erom bekendstaat resultaatgericht te werken, krijgt de opdracht om Nederland ondanks een belabberd perspectief naar het WK van 2018 te leiden. Ondanks vier overwinningen in vijf duels lukt dat niet. Advocaat besluit om zijn eind 2017 aflopende contract niet te verlengen.

De periode van Dick Advocaat en Ruud Gullit bij Oranje duurde nog geen half jaar.

Ronald Koeman (februari 2018-augustus 2020)

In oktober 2017 laat Advocaats gedroomde opvolger Koeman nog weten dat de KNVB niet bij hem hoeft aan te kloppen, maar die situatie verandert niet veel later, wanneer hij wordt ontslagen als manager van Everton.

Een kleine vier maanden later schuift Koeman aan voor zijn eerste persconferentie als bondscoach van het Nederlands elftal. De oud-verdediger heeft een contract tot en met het WK van 2022 getekend en moet voor verfrissing en positiviteit zorgen bij Oranje, waar Arjen Robben en Wesley Sneijder plaatsmaken voor de nieuwe generatie.

Dat lukt: onder leiding van Koeman debuteert een flink aantal spelers in Oranje, wordt de finale van de Nations League gehaald en plaatst ons land zich voor het EK. De positieve flow wordt in augustus echter ruw onderbroken: Koeman maakt gebruik van een clausule in zijn contract en vertrekt naar zijn droomclub FC Barcelona.

Onder Ronald Koeman timmerde Oranje aan de weg, maar dat proces werd onderbroken toen de coach naar FC Barcelona vertrok.

Frank de Boer (september 2020-juni 2021)

Opnieuw staat de KNVB voor de taak om een nieuwe bondscoach te vinden en komt uit bij Frank de Boer, die vrij is na zijn vertrek bij Atlanta United. Ook op deze keuze krijgt de voetbalbond flinke kritiek, want de 112-voudig international beleefde dramatische periodes bij Internazionale en Crystal Palace.

Bovendien voelt de commissie-Mijnals, een opgerichte werkgroep tegen racisme, zich bedonderd omdat de KNVB-directie niet met trainers van kleur heeft gesproken. "Vanaf dag één stond vast dat het Frank de Boer zou worden", spreekt voorzitter Humberto Tan zijn teleurstelling uit.

Onder De Boer moet 'de lijn-Koeman' worden doorgetrokken, maar dat lukt slechts mondjesmaat. Na de pijnlijke uitschakeling tegen Tsjechië in de achtste finales van het EK kiest De Boer er vanwege de druk zelf voor om op te stappen. Nu is het aan Van Gaal om het elan van 2014 weer terug te krijgen bij Oranje.