Frank de Boer denkt dat hij er goed aan heeft gedaan om dinsdag per direct op te stappen als bondscoach van het Nederlands elftal. De Noord-Hollander voelt zich verantwoordelijk voor het mislukte EK van Oranje.

Nederland werd zondag verrassend door Tsjechië (0-2-nederlaag) uitgeschakeld in de achtste finales. Toen liet De Boer al in het midden of hij door zou gaan als keuzeheer, maar twee dagen later heeft hij tijdens een evaluatiegesprek met de directieleden Eric Gudde en Nico-Jan Hoogma van de KNVB te kennen gegeven te vertrekken.

"Vooruitlopend op de evaluatie heb ik besloten niet verder te gaan als bondscoach. De doelstelling is niet gehaald, dat is duidelijk. Toen ik in 2020 benaderd werd om bondscoach te worden vond ik het een eer en een uitdaging, maar ik was me ook bewust van de druk die er meteen vanaf mijn aanstelling op zou komen te liggen", zegt De Boer op de website van de KNVB.

"Die druk neemt nu alleen maar toe, en dat is geen gezonde situatie voor mij, noch voor de selectie in de aanloop naar zo'n belangrijke wedstrijd voor het Nederlands voetbal op weg naar WK-kwalificatie. Ik wil iedereen bedanken, natuurlijk de fans en de spelers. Complimenten ook aan de directie die hier op de campus voor een echt topsportklimaat heeft gezorgd."

KNVB wil voor 1 september opvolger presenteren

De KNVB respecteert het besluit van De Boer. "Ondanks alle inzet van Frank is de doelstelling van minimaal de kwartfinale halen niet bewerkstelligd. Als die niet bereikt zou worden zouden we evalueren, wat eventueel een andere uitkomst zou hebben kunnen brengen. We hadden op een beter EK ingezet, dat is niet gelukt", aldus Hoogma.

De voetbalbond wil voor 1 september de opvolger van De Boer presenteren. Nederland gaat dan in de kwalificatiereeks voor het WK van volgend jaar in Qatar op bezoek bij Noorwegen. Oranje kan zich eigenlijk geen verlies permitteren met het oog op plaatsing voor het mondiale eindtoernooi.

"De keuze voor Frank heeft anders uitgepakt dan we hadden gehoopt", zegt Hoogma. "Er moet nu door mij, na goed intern overleg, een opvolger gevonden worden. Daarbij is haast geboden. We gaan nu verder evalueren, breder dan de coach alleen, het profiel aanscherpen, het werk doen wat van ons hier verwacht mag worden."

De Boer was pas negen maanden bondscoach. Hij volgde in september de naar FC Barcelona vertrokken Ronald Koeman op. De Boer stond nog tot en met het WK in Qatar onder contract bij de KNVB. Bij zijn drie voorgaande clubs - Atlanta United, Crystal Palace en Internazionale - werd hij ontslagen, maar bij Ajax was hij wel zeer succesvol.