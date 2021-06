FC Twente heeft Jody Lukoki dinsdag voor twee jaar vastgelegd. De 28-jarige rechtsbuiten komt transfervrij over van het Turkse Malatyaspor en keert na zes jaar terug in de Eredivisie.

"Afgelopen week heb ik een fijn gesprek gehad met Ron Jans, die ik goed ken van mijn periode bij PEC Zwolle", verklaart Lukoki zijn keuze op de website van FC Twente. "Met Virgil (Misidjan, red.) heb ik samengespeeld in Bulgarije bij Ludogorets. Ook Wout Brama ken ik van Zwolle. Vanaf het begin voelde het goed en daarom was de keuze voor Twente niet zo moeilijk."

Lukoki is voor de tukkers de vijfde zomeraanwinst na de eveneens transfervrije Lars Unnerstall, Giovanni Troupée en Virgil Misidjan en de gehuurde Manfred Ugalde.

Daartegenover staat het vertrek doelman Joël Drommel naar PSV, terwijl de huurperiodes van onder anderen Václav Cerný, Danilo, Tyronne Ebuehi en Luciano Narsingh afliepen. Kik Pierie wordt wel nog een seizoen gehuurd van Ajax.

'Hij is snel en agressief'

Technisch directeur Jan Streuer is blij met de komst van Lukoki. "Hij is het type speler dat we zoeken: snel, agressief en met een individuele actie", aldus Streuer.

Twente wordt de vierde club van Lukoki in de Eredivisie. De tweevoudig international van Congo-Kinshasa doorliep de jeugdopleiding van Ajax, waar hij in 2011 zijn debuut maakte in de Klassieker tegen Feyenoord.

Daarna kwam Lukoki uit voor SC Cambuur en PEC, voordat hij in 2015 naar Ludogorets vertrok. In dienst van de Bulgaarse club kwam hij tot vijf doelpunten in het hoofdtoernooi van de Europa League. Afgelopen seizoen speelde Lukoki twaalf wedstrijden voor Malatyaspor en scoorde hij niet.