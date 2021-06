Frank de Boer praat dinsdagmiddag al met de KNVB over het mislukte EK van Oranje. De bondscoach staat nog tot het WK van eind volgend jaar in Qatar onder contract, maar het is de vraag of hij die verbintenis mag en wil uitdienen.

De 51-jarige De Boer zit om tafel met de top van de KNVB, die bestaat uit de directeuren Eric Gudde en Nico-Jan Hoogma. Gudde gaat over drie maanden met pensioen en wordt opgevolgd door Marianne van Leeuwen.

Het ligt voor de hand dat dinsdag al duidelijk wordt of De Boer op 1 september op de bank zit als Oranje de WK-kwalificatie hervat met een uitwedstrijd tegen Noorwegen.

De Boer had als doelstelling de halve finale te halen met Oranje op het EK en dacht in de aanloop naar de achtste finale van zondag tegen Tsjechië zelfs hardop over de Europese titel. Nederland verloor in de Puskás Aréna roemloos met 2-0 van de Tsjechen, die veertigste staan op de FIFA-ranking.

Teleurstelling bij De Boer en Oranje na de nederlaag tegen Tsjechië. Foto: Getty Images

'Eerst rustig nadenken'

De Boer is sinds september 2020 bondscoach van Oranje, waar hij de naar FC Barcelona vertrokken Ronald Koeman opvolgde. Na de uitschakeling tegen Tsjechië wilde hij niet ingaan op vragen over zijn toekomst als bondscoach en de aanstaande evaluatie met de KNVB.

"Of ik bondscoach blijf? Daar hoef ik nu geen antwoord op te geven", zei De Boer zondag. "Ik ga eerst rustig nadenken, maar nu zit ik nog vol in de emotie. Het is nu niet het moment om te evalueren."

De WK-kwalificatiewedstrijd op 1 september in Oslo tegen Noorwegen is van groot belang. Na de 4-2-nederlaag in maart tegen Turkije kan Oranje zich weinig misstappen meer veroorloven, anders mist Nederland het WK eind 2022 in Qatar. Het Nederlands elftal moet eerste worden in de groep voor directe kwalificatie.