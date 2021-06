Willem van Hanegem heeft de Feyenoord-supporters opgeroepen om Steven Berghuis met rust te laten, mocht de aanvoerder van de Rotterdammers naar Ajax verkassen. De aanvaller staat in de concrete belangstelling van de Amsterdammers en zou zelf ook wel oren hebben naar de pikante overstap.

"De supporters moeten gewoon normaal gaan doen en achter hun club blijven staan", aldus Van Hanegem tegenover ESPN over de reacties die de eventuele transfer kan uitlokken. "Ze moeten hem niet lastigvallen, niet in zijn tuin gaan staan. Ja, misschien om het gras te maaien, dan wordt hij niet zo moe."

De 77-jarige clubicoon van Feyenoord kan er begrip voor opbrengen als Berghuis naar de hoofdstad vertrekt.

"Als je heel eerlijk bent, is het een logische stap. We kunnen er niks meer aan doen. Als je weggaat, donderstraal dan op. Dat mag. Ik denk dat Arne Slot er alles aan gedaan heeft om hem te behouden en tegen hem gezegd heeft wat er kan gebeuren bij Ajax. Want hij kan zomaar op de bank belanden."

Berghuis kan in voetsporen treden van Scholten

De 29-jarige Berghuis kan de eerste Feyenoorder sinds Arnold Scholten in 1995 worden die Feyenoord verruilt voor Ajax.

De Oranje-international tekende in 2019 een nieuw contract tot medio 2022 in De Kuip, waarin een gelimiteerde transfersom werd opgenomen. Deze transfersom werd elk jaar minder en staat nu op 4 miljoen euro.

Berghuis speelt sinds 2016 bij Feyenoord en sleepte in vijf jaar een landstitel, een KNVB-beker en twee Johan Cruijff-schalen met de club in de wacht. In 199 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers was de vleugelaanvaller 87 keer trefzeker.