Frank de Boer is niet langer bondscoach van het Nederlands elftal. In overleg met de leiding van de KNVB besloten de bond en de Noord-Hollander dat het beter is om per direct uit elkaar te gaan na het mislukte EK.

De 51-jarige De Boer en de KNVB zouden donderdag evalueren, maar dat werd naar voren geschoven naar dinsdag. De bondscoach deelde de KNVB-leiding, bestaande uit directeur betaald voetbal Eric Gudde en directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma, mee niet door te willen gaan. Dat was in lijn met het contract van de KNVB.

Een plek in de kwartfinales van het EK was een vereiste om verder te gaan. Die doelstelling heeft Oranje niet gehaald.

De Boer stond nog tot en met het WK 2022 in Qatar onder contract bij de KNVB. Ongeacht het resultaat zou al geëvalueerd worden na het EK, dat zondag eindigde voor Oranje met een roemloze 2-0-nederlaag tegen Tsjechië in de achtste finales.

'Geen gezonde situatie voor mij'

Het is nog niet duidelijk wie De Boer gaat opvolgen. De KNVB heeft weinig tijd, want Oranje wacht op 1 september al de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd in Oslo tegen Noorwegen. Volgens De Boer, die in september 2020 Ronald Koeman opvolgde, is het beter dat iemand anders tegen Noorwegen op de bank zit als bondscoach.

"Toen ik benaderd werd om bondscoach te worden, vond ik het een eer en een uitdaging. Maar ik was me ook bewust van de druk die er meteen vanaf mijn aanstelling op zou komen te liggen", zegt De Boer in een eerste reactie.

"Die druk neemt nu alleen maar toe, en dat is geen gezonde situatie voor mij, noch voor de selectie in de aanloop naar zo'n belangrijke wedstrijd voor het Nederlands voetbal op weg naar WK-kwalificatie."

Frank de Boer bij zijn presentatie als bondscoach. Frank de Boer bij zijn presentatie als bondscoach. Foto: Pro Shots

De Boer was slechts 15 interlands bondscoach

De Boer was slechts vijftien interlands bondscoach van het Nederlands elftal. Dat leverde acht zeges, vier gelijke spelen en drie nederlagen op. Onder de 112-voudig international strandde Oranje vorig jaar in de groepsfase van de Nations League en maakte het op 24 maart in Turkije (4-2) een valse start in de WK-kwalificatie. Door het mislukte EK is zijn dienstverband in Zeist nu al voorbij.

Eerder had De Boer, die als trainer vier keer kampioen werd met Ajax, geen succes bij Internazionale en Crystal Palace.

Bij de Serie A-club werd hij na 84 dagen ontslagen en bij de Premier League-club moest hij na 77 dagen al vertrekken. Bij het Amerikaanse Atlanta United was hij vervolgens anderhalf jaar in dienst, waarna hij bij Oranje dus ook weinig succes kende.