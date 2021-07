Steven Berghuis is de vierde speler die sinds de invoering van de Eredivisie in 1956 de rechtstreekse overstap van Feyenoord naar Ajax maakt. De captain van de Rotterdammers tekent een contract voor vier jaar bij de Amsterdamse aartsrivaal, zo werd maandag bekend. Het wachten is alleen nog op de officiële bekendmaking van de clubs.

De 29-jarige Berghuis treedt met zijn pikante transfer in de voetsporen van Henk Groot (1965), Jan Everse (1977) en Arnold Scholten (1995).

Groot en Scholten keerden met hun transfer terug in Amsterdam, nadat zij eerder de omgekeerde weg hadden bewandeld. Groot won in zijn twee periodes bij Ajax vier landstitels en twee KNVB-bekers en bij Feyenoord pakte hij in het seizoen 1964/65 de dubbel.

Scholten won bij zowel Ajax als Feyenoord één landstitel en één Supercup, en veroverde in totaal vijf keer de beker, waarvan vier keer met Feyenoord. Everse schreef met Feyenoord in 1974 de UEFA Cup en de landstitel op zijn naam, waarna hij met Ajax in 1979 en 1980 kampioen werd.

Spelers die rechtstreeks van Feyenoord naar Ajax gingen Henk Groot (1965)

Jan Everse (1977)

Arnold Scholten (1995)

Steven Berghuis (2021)

Arnold Scholten in het shirt van Ajax en Feyenoord © Pro Shots © Pro Shots

Tien spelers maakten omgekeerde overstap

Het gebeurde veel vaker dat een spelers rechtstreeks van Ajax naar Feyenoord ging, onder wie dus ook Groot en Scholten. Het bekendste voorbeeld van de tien in totaal is Johan Cruijff, die in 1983 van Ajax naar Feyenoord vertrok en een jaar later zijn carrière afsloot met de landstitel.

Kenneth Vermeer is de laatste speler die van Amsterdam naar Rotterdam verkaste. In 2014 belandde de doelman bij Ajax op de bank en besloot hij daarom naar Feyenoord te vertrekken. Acht jaar eerder maakte de Griekse spits Angelos Charisteas de beladen overstap van de ArenA naar De Kuip.

Berghuis speelde vijf jaar bij Feyenoord en won met de Rotterdamse club een landstitel, een KNVB-beker en twee Johan Cruijff-schalen. In 199 officiële wedstrijden voor Feyenoord scoorde de vleugelaanvaller 87 keer.