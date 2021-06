De Engelse politie heeft maandag een onderzoek ingesteld naar een spandoek met een bedreigende tekst in de buurt van het huis van de Spaanse coach Rafael Benítez. Op een wit laken in het dorpje Caldy op het schiereiland Wirral stond de tekst 'We weten waar je woont. Teken niet'.

Het spandoek was in de vroege maandagochtend opgehangen over een tuinmuur in de buurt van de woning van Benítez, die sinds zijn vertrek bij de Chinese club Dalian Professional zonder werkgever zit.

De 61-jarige Spanjaard was van 2004 tot 2010 trainer van Liverpool en is op dit moment de beoogde nieuwe trainer van Everton, waar hij de naar Real Madrid vertrokken Carlo Ancelotti moet opvolgen. De harde kern van 'The Toffees' is echter fel gekant tegen zijn komst vanwege zijn langdurige en succesvolle periode op Anfield.

Met Liverpool veroverde Benítez in 2005 de Champions League en de Europese Super Cup. Een jaar later won hij met zijn ploeg ook de FA Cup. Tijdens zijn periode bij 'The Reds' deed hij ook enkele uitspraken over Everton, dat hij onder meer "een kleine club" noemde.

Die uitspraken worden Benítez nog steeds zwaar aangerekend door de aanhang van Everton. De plaatselijke politie gaat er daarom van uit dat supporters van Everton het gewraakte spandoek hebben opgehangen.

Benítez heeft zijn Engelse huis in Caldy na zijn vertrek bij Liverpool altijd in bezit gehouden. Eerder werden al anti-Benítez-spandoeken aangetroffen bij Goodison Park en Anfield, de stadions van respectievelijk Everton in Liverpool.