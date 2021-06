Ludovit Reis vertrekt bij FC Barcelona. De 21-jarige middenvelder gaat aan de slag bij Hamburger SV, dat uitkomt in de 2. Bundesliga.

Reis werd afgelopen seizoen al door Barcelona verhuurd aan VfL Osnabrück, waarmee hij degradeerde uit de 2. Bundesliga. Hij ondertekende bij HSV een contract voor vier jaar tot medio 2015 en Barcelona heeft een doorverkooppercentage van 25 procent afgedwongen.

"Ik ben echt heel blij dat de overstap nu heeft plaatsgevonden. De fans en Hamburger SV als geheel gaven me meteen een goed gevoel en de gesprekken waren erg goed en productief. Met mijn agressieve box-to-boxspeelstijl wil ik het team en de club helpen", zegt Reis op de website van HSV.

Reis begon in 2017 zijn profcarrière bij FC Groningen en maakte in 2019 een droomtransfer naar Barcelona. Hij slaagde er niet in om te debuteren in het eerste elftal van de Spaanse topclub en moest zich tevredenstellen met wedstrijden in Barcelona B.

Reis wordt de veertiende Nederlander bij HSV. In de voorbije jaargang was ook Rick van Drongelen actief bij de roemruchte club, maar hij verkast deze zomer naar 1. FC Union Berlin. HSV slaagde er opnieuw niet in om terug te keren in de Bundesliga.

In maart deed Reis met Jong Oranje mee aan de groepsfase van het EK onder 21 jaar. Hij behoorde twee maanden later niet tot de selectie voor de knock-outfase, omdat hij met Osnabrück de play-offs moest spelen. Jong Oranje werd in de halve finales uitgeschakeld door Duitsland.