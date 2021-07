Talentvolle Smth Rowe verlengt bij Arsenal

Emile Smith Rowe zette vandaag zijn handtekening onder een nieuw contract bij Arsenal. De twintigjarige middenvelder brak vorig jaar door in de Premier League en stond in de belangstelling van veel clubs. Het oude contract van Smith Rowe liep nog door tot medio 2023, maar daar zou naar verluidt nu drie jaar bij zijn gekomen. De Engelsman gaat bovendien spelen met het prestigieuze rugnummer 10, hij neemt het nummer over van Mesut Özil die naar Fenerbahçe SK is vertrokken. (Bron: Arsenal)