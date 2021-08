FC Twente lijkt zich in strijd om PSV'er Sadílek te mengen

Botteghin na vertrek bij Feyenoord naar Italië

Eric Botteghin vervolgt zijn carrière bij Ascoli, dat uitkomt op het tweede Italiaanse niveau. De 33-jarige verdediger was transfervrij nadat zijn contract bij Feyenoord niet werd verlengd. Botteghin tekent bij Ascoli een contact tot medio 2023. De Braziliaan speelde de afgelopen zes jaar voor Feyenoord, dat hem in 2015 overnam van FC Groningen. Hoogtepunt in die periode was de landstitel in het seizoen 2016/2017. (Bron: Ascoli)