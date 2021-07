Ajax wil contracten van Martínez en Mazraoui verlengen

Ajax hoopt langer door te gaan met Lisandro Martínez en Noussair Mazraoui. Het contract van de 23-jarige Martínez loopt nog twee jaar door, terwijl het contract van Mazraoui (23) al over één seizoen afloopt. "We hebben Lisandro twee maanden geleden een nieuw contract aangeboden", zegt directeur spelerszaken Marc Overmars. "We vinden een opwaardering en verlenging wel op zijn plek. En ook van Mazraoui willen we heel graag dat hij blijft, dat hij fit is en veel kan spelen." (Bron: VI)