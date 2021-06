De Oranjevrouwen zoeken een nieuwe tegenstander voor de uitzwaaiwedstrijd in de aanloop naar de Olympische Spelen. Zuid-Afrika, dat komende zaterdag eigenlijk de opponent zou zijn, is getroffen door het coronavirus.

Er zijn vijf coronagevallen binnen de selectie van de Zuid-Afrikaanse voetbalsters, wat ertoe heeft geleid dat de hele selectie in quarantaine is gegaan.

"We zijn momenteel aan het kijken of we voor zaterdag een vervangende tegenstander kunnen vinden die in Zwolle tegen ons kan spelen", zegt een woordvoerder van de KNVB maandag.

De oefeninterland in Zwolle mag voor volle tribunes worden gespeeld. De KNVB had al negenduizend kaarten verkocht. Bezoekers hebben een coronatoegangsbewijs nodig. Dat betekent dat ze een volledig vaccinatiebewijs, een bewijs dat ze hersteld zijn van het coronavirus of een recente negatieve testuitslag moeten hebben.

Na de oefenwedstrijd gaat Oranje naar Japan om zich voor te bereiden op de Spelen. In de aanloop naar de eerste groepswedstrijd, op 21 juli in Rifu tegen Zambia, spelen de 'Leeuwinnen' nog een oefeninterland achter gesloten deuren.

Nederland zit op de Spelen in een groep met naast Zambia ook Brazilië en China. De openingsceremonie is op 23 juli, de eerste wedstrijd van de Oranjevrouwen is dus al twee dagen eerder.