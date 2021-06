FC Eindhoven heeft Rob Penders maandag aangesteld als trainer. De voormalige verdediger van NAC Breda tekent een contract voor twee jaar bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie, waar hij aan zijn eerste klus als hoofdtrainer in het betaald voetbal begint.

De 45-jarige Penders kwam in zijn loopbaan tot 305 officiële wedstrijden voor NAC en bleef na het beëindigen van zijn spelerscarrière in 2011 werkzaam bij de club uit Breda. De clubicoon was eerst jaren jeugdtrainer bij NAC en vanaf 2014 werkte hij als assistent-trainer bij de 'Parel van het Zuiden'.

In maart 2019 werd Penders net als hoofdtrainer Mitchell van der Gaag ontslagen door NAC. Na een periode bij ADO Den Haag als trainer van het elftal onder 19 zou Penders dit seizoen terugkeren bij NAC om de beloften te trainen, maar hij kiest voor een avontuur bij FC Eindhoven.

"De belangrijkste reden dat ik voor FC Eindhoven kies, is dat ik gevoel bij de club heb", zegt Penders op de site van FC Eindhoven. "Ik ben opgegroeid in Eindhoven, dus dat scheelt al een hoop. Daarnaast wil ik graag als trainer op eigen benen staan."

FC Eindhoven speelde afgelopen seizoen een anonieme rol in de Keuken Kampioen Divisie en eindigde op de vijftiende plek. Vanwege de teleurstellende resultaten dit kalenderjaar besloot de club in april trainer Ernie Brandts te ontslaan.

Het nieuwe seizoen begint voor FC Eindhoven op 6 augustus. De ploeg van Penders speelt dan een thuiswedstrijd tegen FC Volendam.

