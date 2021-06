Brazilië is er niet in geslaagd de groepsfase van de Copa América in stijl af te sluiten. De ploeg van bondscoach Tite kwam niet langs Ecuador: 1-1.

Brazilië was al zeker van groepswinst in poule B en dus koos Tite tegen Ecuador niet voor zijn sterkste opstelling. Zo zaten onder anderen Thiago Silva, Casemiro, Richarlison, Gabriel Jesus en Neymar op de bank.

Ondanks de vele wijzigingen kwam Brazilië in de 37e minuut wel op voorsprong via verdediger Éder Militão, die op fraaie wijze raak kopte uit een vrije trap van Éverton. Ángel Mena zorgde in de 53e minuut voor de gelijkmaker namens Ecuador.

De andere wedstrijd in groep B werd gewonnen door Peru. De verliezend finalist van vorig jaar was met 1-0 te sterk voor Venezuela, dat met twee punten onderaan eindigt en in de groepsfase strandt. Naast Brazilië gaan Peru, Colombia en Ecuador verder.

In groep A zijn de beslissingen ook al gevallen. Bolivia staat puntloos onderaan en kan in de laatste groepswedstrijd tegen Argentinië niet meer van de laatste plaats komen. Naast Argentinië gaan Paraguay, Chili en Uruguay naar de kwartfinales.

De wedstrijden voor een plek bij de laatste vier beginnen vrijdag. Titelverdediger Brazilië neemt het dan op tegen de nummer vier uit groep A, op dit moment het Uruguay van Luis Suárez en Edinson Cavani.