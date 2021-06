Frank de Boer lijkt door te willen gaan als bondscoach van Oranje, al wil hij de uitschakeling op het EK tegen Tsjechië eerst laten bezinken voordat hij praat over zijn toekomst bij Oranje. De bondscoach staat nog tot en met het WK eind 2022 in Qatar onder contract bij de KNVB.

"Of ik bondscoach blijf? Daar hoef ik nu geen antwoord op te geven", zei De Boer op de persconferentie na de 2-0-nederlaag tegen Tsjechië in de Puskás Aréna. "Ik ga eerst rustig nadenken, maar nu zit ik nog vol in de emotie. Het is nu niet het moment om te evalueren."

Dat evaluatiemoment zal ergens in de komende weken plaatsvinden bij de KNVB. De Boer erkende dat Oranje niet tevreden mag zijn over het EK, nadat hij voor het toernooi de hoop had uitgesproken de halve finales te halen en daags voor het treffen met de Tsjechen zelfs hardop droomde over de Europese titel.

"Het was niet goed, anders waren we nu wel doorgegaan op het EK. We moeten goed evalueren en kijken wat de volgende keer beter kan."

'Moeten er direct weer staan'

Veel tijd heeft De Boer niet. Het WK in Qatar is al over anderhalf jaar en in september wacht Oranje al belangrijke kwalificatiewedstrijden.

"We moeten er direct weer staan als we de volgende keer bij elkaar komen, maar op dit moment wil ik daar nog niet aan denken. Als speler heb ik ooit in de halve finale van het EK van Italië verloren, terwijl we voor mijn gevoel hadden moeten winnen. Daarvan weet ik dat dit niet zomaar even zal slijten. Dit doet verschrikkelijk pijn."

De Boer ziet in ieder geval nog toekomst in het 5-3-2-systeem, waarin hij Oranje in alle vier de EK-wedstrijden liet starten. "Dit is het systeem dat het beste bij deze spelers past. We zijn in de groepswedstrijden op het EK ook steeds de dominante ploeg geweest, met creatieve spelers op het middenveld. Ik weet zeker dat we hiermee verder kunnen."

De eerstvolgende interland van Oranje is op 1 september de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd in Oslo tegen Noorwegen. Tsjechië vervolgt het EK zaterdag in Bakoe met een kwartfinale tegen Denemarken.