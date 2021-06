Het Nederlands elftal begint zondag met Donyell Malen in de basis aan de achtste finale van het EK tegen Tsjechië. Wout Weghorst zit op de bank in de Puskás Aréna in Boedapest.

Memphis Depay is de andere aanvaller in de 5-3-2-formatie van bondscoach Frank de Boer, die op het middenveld kiest voor Marten de Roon, Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong. De Roon viel tegen Noord-Macedonië nog buiten de basis en werd toen vervangen door Ryan Gravenberch.

De Roon is de enige speler die op scherp staat bij Oranje. Als hij geel krijgt tegen de Tsjechen is hij geschorst voor een eventuele kwartfinale.

Achterin wijzigt De Boer niets. Denzel Dumfries en Patrick van Aanholt zijn de backs en centraal starten Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij en Daley Blind. Maarten Stekelenburg staat op doel.

34 Nederlandse fans lopen in enorme Oranjemars naar stadion Boedapest

Weghorst speelde eerste twee EK-duels

De keuze tussen Malen of Weghorst was het enige vraagstuk vooraf in de basis van Oranje. Weghorst startte in de eerste twee EK-wedstrijden en scoorde tegen Oekraïne, waarna Malen tegen Noord-Macedonië de kans kreeg. De PSV-aanvaller maakte in dat duel een goede indruk en dat levert hem nu een basisplaats op.

Teun Koopmeiners zit als 24e speler op de tribune in Boedapest. De wedstrijdselectie mag van de UEFA uit maximaal 23 spelers bestaan.

Bij de Tsjechen ontbreekt Vladimir Darida. De middenvelder van Hertha BSC raakte vrijdag geblesseerd op de training en wordt in de basis vervangen door Antonín Barák.

Nederland-Tsjechië begint zondag om 18.00 uur in de Puskás Aréna en staat onder leiding van de Russische scheidsrechter Sergey Karasev. De winnaar staat op zaterdag 3 juli in de kwartfinale in Bakoe tegenover Denemarken.

Opstelling Nederland: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt; De Roon, Wijnaldum, De Jong; Malen, Memphis.

Opstelling Tsjechië: Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Kaderábek; Holes, Soucek; Sevcík, Barák, Masopust; Schick.