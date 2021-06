Maarten Stekelenburg heeft van de drie keepers van het Nederlands elftal de beste cijfers als het op strafschoppen aankomt. De 62-voudig international stopte in zijn lange carrière 19,8 procent van de penalty’s en dat is een hoger percentage dan Tim Krul (16,4 procent) en Marco Bizot (10,3 procent), leert een uitgebreide duik in de strafschopstatistieken. Daartegenover staat dat Krul in strafschoppenseries betere cijfers heeft dan de eerste doelman van Oranje.

In de kwartfinale van het WK 2014 besloot bondscoach Louis van Gaal Krul vlak voor de penaltyserie van Oranje tegen Costa Rica in te brengen als vervanger van Jasper Cillessen, die op dat moment dramatische penaltycijfers kende. Als het zondag in de achtste finale van het EK tegen Tsjechië ook op strafschoppen aankomt dan ligt de wissel Krul voor Stekelenburg minder voor de hand.

Stekelenburg kreeg in zijn loopbaan tot dusver 81 penalty’s tegen en daarvan keerde hij er zestien (19,8 procent). Vijf strafschoppen misten het doel – over, naast, paal of lat - (6,2 procent) en zestig keer (74,1 procent) was het raak. Bij Krul werden 52 (77,6 procent) van de in totaal 67 strafschoppen benut. Elf keer (16,4 procent) bracht hij redding en vier keer (5,9 procent) werd de penalty niet op doel geschoten.

Het reddingspercentage van derde keeper Marco Bizot ligt bij penalty’s het laagst. Hij keerde in zijn carrière zes (10,3 procent) van de 58 strafschoppen, al werd er bij Bizot relatief vaak naast of over geschoten: acht keer (13,8 procent). 44 keer (75,9 procent) was het raak.

In het voordeel van Krul spreekt dat zijn recente cijfers uitstekend zijn. Van de laatste vijftien strafschoppen (allemaal als keeper van Norwich City) gingen er maar acht in. Vijf keer redde Krul, terwijl Eric Lamela van Tottenham Hotspur en Nahki Wells van Bristol City over schoten. Stekelenburg keerde vier van zijn laatste vijftien strafschoppen en de andere elf werden allemaal benut.

De historische keeperswissel van Oranje tijdens de kwartfinale tegen Costa Rica.

Krul veruit de beste in penaltyseries

Als we louter kijken naar strafschoppenseries dan zijn de cijfers ook in het voordeel van Krul. Zowel Krul als Stekelenburg maakte vier keer een serie mee en Krul won er drie (met Oranje, AZ en Norwich) en Stekelenburg twee (met Ajax en AS Monaco).

We kunnen ook inzoomen op die series en dat levert indrukwekkende cijfers op voor Krul. Van de in totaal twintig strafschoppen tegen hem in een serie gingen er maar elf in (55 procent). Zes keer (30 procent) redde Krul en 3 keer (15 procent) ging de strafschop over of naast.

Bij Stekelenburg waren 22 van de in totaal 28 penalty’s tegen hem in een serie raak (78,5 procent). Vijf keer (17,9 procent) keerde hij een strafschop en één penalty ging over (3,6 procent).

Nederland-Tsjechië begint zondag om 18.00 uur in de Puskás Aréna en staat onder leiding van de Russische scheidsrechter Sergey Karasev. De winnaar staat op zaterdag 3 juli in de kwartfinale in Bakoe tegenover Denemarken.