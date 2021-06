Trainer Roger Schmidt verwacht dat Donyell Malen en Denzel Dumfries deze zomer gaan vertrekken bij PSV. De twee Oranje-internationals hebben tot dusver indruk gemaakt op het EK en staan op de radar van verschillende topclubs.

"Dat Donyell en Denzel waarschijnlijk vertrekken, is mij al langer duidelijk", zegt Schmidt zondag tegen de NOS. "Eigenlijk vorige zomer al. Ik houd er ook rekening mee en als ze toch blijven, dan is dat super. Maar we moeten ons erop voorbereiden dat we komend seizoen zonder beiden moeten spelen."

De 54-jarige Schmidt kijkt er niet van op dat Malen en Dumfries na een paar jaar in de Eindhovense hoofdmacht hoogstwaarschijnlijk naar het buitenland verkassen. "Zo gaat dat in het voetbal, zeker bij PSV is het zo dat we elk jaar een of twee goede spelers verliezen."

Dumfries was tijdens de groepsfase van het EK een van de uitblinkers bij het Nederlands elftal. De rechtervleugelverdediger maakte in de slotfase de winnende 3-2 tegen Oekraïne, waarna hij op aangeven van Malen ook scoorde tegen Oostenrijk (2-0). Malen imponeerde in de laatste groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië (0-3). Daarin gaf hij onder andere één assist.

Doelpuntenmaker Donyell Malen en aangever Denzel Dumfries vieren de 2-0 tegen Oostenrijk. Doelpuntenmaker Donyell Malen en aangever Denzel Dumfries vieren de 2-0 tegen Oostenrijk. Foto: ANP

'Denzel laat zijn aanvallende kwaliteit zien'

Schmidt heeft de duels van Oranje gezien en is onder de indruk van de prestaties van Dumfries en Malen. "Denzel heeft tweeënhalve wedstrijd gespeeld en was bij veel doelpunten betrokken, hij laat zijn aanvallende kwaliteit zien", aldus de trainer van PSV. "Donyell deed het ook goed als hij speelde. En misschien mag hij nog wat meer gaan spelen."

Malen krijgt zondag vermoedelijk een basisplaats tegen Tsjechië in de achtste finales van het EK (aftrap 18.00 uur). Bondscoach Frank de Boer wilde daar zaterdag tijdens zijn persconferentie niets over loslaten, maar de kans is groot dat de aanvaller van PSV de voorkeur krijgt boven Wout Weghorst.

De 22-jarige Malen maakte in 2017 de overstap van de jeugdopleiding van Arsenal naar PSV en beschikt nog over een contract tot 2024. De twee jaar oudere Dumfries werd in 2018 voor 5,5 miljoen euro overgenomen van Heerenveen. Zijn contract loopt nog door tot 2023.