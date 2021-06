Nicolai Jørgensen is het niet eens met het beeld dat van hem wordt geschetst sinds hij heeft uitgesproken te willen vertrekken bij Feyenoord. De Deense spits had op meer krediet gerekend.

De dertigjarige Jørgensen is maandag bij de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen door de nieuwe trainer Arne Slot buiten de selectie gezet. Slot verklaarde na een gesprek met Jørgensen dat hij zijn energie wil steken in spelers die de club wel trouw willen blijven. De spits, die sinds 2016 in Rotterdam speelt, traint voorlopig apart van de groep.

"Ik heb een beetje moeite met het beeld dat van mij wordt geschetst", aldus Jørgensen zaterdag tegen het Deense BT. "Het is duidelijk dat ik een van de beter betaalde spelers bij Feyenoord ben, maar je kunt het ook omdraaien en zeggen dat ze acht keer de kans hebben gehad mij te verkopen aan een club waar ik meer had kunnen verdienen dan ik nu verdien."

"Dus vanuit mijn oogpunt heb ik wel reden om boos te zijn. Ik vind het niet eerlijk dat er wordt gesproken over een vertrek en over het geld. Want als je het zo bekijkt, ben ik juist degene die heeft moeten inleveren. Maar ik ben heel erg blij om bij Feyenoord te zijn. Ik denk dat ik mijn tijd hier voor geen goud had willen missen."

Jørgensen was met 21 doelpunten een van de grote uitblinkers in het kampioensjaar van Feyenoord (2016/2017), maar sindsdien is het bergafwaarts gegaan met de 39-voudig Deense international die in 2016 voor 3,5 miljoen euro werd overgenomen van FC Kopenhagen. Hij worstelde met zijn vorm en kwakkelde lange tijd met blessures. Afgelopen seizoen kwam hij tot slechts vijf doelpunten in de Eredivisie.

'Had niet verwacht dat het zo snel zou gaan'

Jørgensen weerspreekt bovendien de geruchten dat hij vorige week niet slaagde voor een conditietest bij zijn terugkeer van een vakantie. "Dat is een grote leugen en complete onzin", aldus de Deen, wiens contract volgend jaar afloopt. "Ik ben klaar voor de voorbereiding, maar de coach heeft me gevraagd naar wat mijn plannen zijn."

"Ik heb hem verteld dat ik hier al vijf jaar zit en dat het geen geheim was dat Feyenoord van plan was mij in de winter te verkopen en dat we in de zomer opnieuw naar de situatie zouden kijken. De trainer respecteerde mijn eerlijkheid, maar zei zich te willen concentreren op de 22 spelers waarvan hij zeker wist dat hij die tot zijn beschikking zal hebben."

"Hij vond het beter dat ik me met de conditietrainer fit zou houden tot er een transfer zou komen. Dat is volkomen normaal. Om eerlijk te zijn had ik niet verwacht dat het zo snel zou gaan en dat ik nu gedwongen word iets te doen. Ik wacht momenteel gewoon af, want het kan zomaar zijn dat een eerste aanbieding niet de beste is. Er speelt op dit moment nog niets."

Feyenoord is maandag zonder Jørgensen en met de nieuwe coach Slot begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zaterdag kwamen de Rotterdammers in de eerste oefenwedstrijd niet verder dan een gelijkspel tegen het Belgische KAA Gent (1-1). Op 22 juli wacht voor de ploeg van Slot het eerste duel in de tweede voorronde van de Conference League, waarin FK Decic uit Montenegro of KF Drita uit Kosovo de tegenstander is.