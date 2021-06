Feyenoord is er zaterdag niet in geslaagd de eerste wedstrijd onder trainer Arne Slot te winnen. De Rotterdammers speelden met 1-1 gelijk tegen KAA Gent in een oefenduel op Varkenoord.

Tissoudali Tarik opende in de 55e minuut de score namens Gent. Naoufal Bannis tekende niet lang daarna voor de gelijkmaker door van dichtbij binnen te werken na een afgeslagen corner en een gekraakt schot van afstand.

Trainer Slot, die Dick Advocaat opvolgt in Rotterdam, begon de wedstrijd in zijn sterkste opstelling. Onder anderen aanwinst Guus Til stond aan de aftrap. Van de elf basisspelers bleef niemand staan in de tweede helft.

In zijn eerste officieuze wedstrijd kon Slot nog niet over al zijn spelers beschikken. Zo is sterspeler Steven Berghuis, die in verband wordt gebracht met een transfer naar aartsrivaal Ajax, met het Nederlands elftal actief op het EK.

Orkun Kökçü deed met het inmiddels uitgeschakelde Turkije mee aan de Europese titelstrijd en was nog niet van de partij. Nicolai Jørgensen wil vertrekken uit Rotterdam en wordt om die reden niet meer gebruikt door Slot.

Arne Slot speelde zijn eerste officieuze wedstrijd als trainer van Feyenoord gelijk. Foto: Pro Shots

Feyenoord oefent volgende week weer

De oefenwedstrijd tussen Feyenoord en Gent werd achter gesloten deuren afgewerkt, maar was wel via een livestream te volgen. Volgende week oefenen de Rotterdammers tegen AEK en dat vriendschappelijke duel is wel open voor publiek.

Feyenoord bereidt zich de komende weken voor op het tweeluik in de tweede voorronde van de Conference League. De ploeg van Slot speelt tegen FK Decic uit Montenegro of KF Drita uit Kosovo. De eerste wedstrijd is op 22 juli en een week later is de return in De Kuip.

Het Eredivisie-seizoen voor Feyenoord begint op zondag 15 augustus met een uitwedstrijd tegen Willem II.

Opstelling Feyenoord eerste helft: Bijlow; Hall, Fer, Senesi, Malacia; Toornstra, Burger, Til; Antonucci, Linssen en Sinisterra.

Opstelling Feyenoord tweede helft: Remie; Valk, Skogen, Hendriks, Haps; El Bouchataoui, Diemers, Hartjes; Azarkan, Vente en Bannis.