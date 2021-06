Arjen Robben ontbreekt zaterdag nog op de eerste training van FC Groningen in de aanloop naar het nieuwe seizoen. De 37-jarige aanvaller heeft nog altijd geen beslissing genomen over zijn toekomst als prof.

Robben blies zijn loopbaan vorige zomer nieuw leven in door verrassend terug te keren bij FC Groningen, maar door blessureleed kwam hij afgelopen seizoen amper in actie. De 96-voudig international speelde slechts zeven officiële wedstrijden, waarin hij twee assists leverde.

Na de play-offs om Europees voetbal - FC Groningen werd door FC Utrecht in de halve finales uitgeschakeld - gaf Robben aan dat hij na zou gaan denken over zijn toekomst. De oud-speler van PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München verwachtte in mei al een knoop doorhakken, maar een maand later is er nog altijd geen witte rook.

FC Groningen benadrukt dat de absentie van Robben op de eerste training niet betekent dat hij stopt. "Arjen heeft nog geen beslissing genomen over zijn toekomst en tot die tijd volgt hij zijn eigen programma. Wij houden hierover contact met elkaar. Wij geven hem als club alle tijd en ruimte om een weloverwogen keuze te maken", aldus technisch directeur Mark-Jan Fledderus.

"Wij hebben eerder al aangegeven dat wij hopen dat Arjen nog een jaar bij ons doorgaat als speler, maar zullen iedere beslissing die hij neemt uiteraard respecteren. Wij zijn hem sowieso al ontzettend dankbaar dat hij afgelopen seizoen deel uitmaakte van de spelersgroep. Wij hopen op een vervolg, maar wachten dit rustig af."

FC Groningen begint het nieuwe Eredivisie-seizoen op zondag 15 augustus met een uitwedstrijd tegen het gepromoveerde SC Cambuur. De ploeg van trainer Danny Buijs eindigde afgelopen seizoen op de zevende plek.