Bader Al Mutawa uit Koeweit is de nieuwe mondiale recordinternational aller tijden. De spits speelde vrijdag zijn 185e interland en brak daarmee het record van de Egyptenaar Ahmed Hassan.

De 36-jarige Al Mutawa trad in Doha met zijn land aan voor een kwalificatiewedstrijd voor de Arabië Cup tegen Bahrein. De wedstrijd is op dit moment nog bezig.

Al Mutawa maakte in 2003 op achttienjarige leeftijd zijn debuut voor Koeweit en kwam in zijn eerste interland meteen twee keer tot scoren. In totaal maakte hij tot nu toe 54 doelpunten voor zijn land. Hij speelde tot dusver tegen 44 verschillende landen.

Hassan had het record sinds 2012 in zijn bezit. De inmiddels 46-jarige oud-middenvelder zette in hetzelfde jaar een punt achter zijn interlandcarrière en beëindigde een jaar later zijn loopbaan op clubniveau.

Het is de vraag of het record lang achter de naam van Al Mutawa zal staan. Cristiano Ronaldo heeft inmiddels 179 interlands voor Portugal gespeeld en Sergio Ramos, die het EK mist door een blessure, staat op 180 interlands voor Spanje.