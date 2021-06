Ridgeciano Haps is vrijdag opgenomen in de selectie van Suriname voor de Gold Cup. De linksback van Feyenoord mist hierdoor de eerste wedstrijd van zijn club in de voorronde van de Conference League. Ook Ajax-verdediger Sean Klaiber behoort tot het keurkorps.

De Gold Cup wordt van 10 juli tot 1 augustus in de Verenigde Staten gehouden. Suriname doet voor het eerst mee aan het eindtoernooi voor landen uit Noord-Amerika, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied.

Feyenoord speelt op 22 juli in de voorronde van de Conference League eerst uit tegen FK Decic uit Montenegro of KF Drita uit Kosovo. Een week later staat de return in De Kuip op het programma.

Donderdag werd bekend dat ook Klaiber international van Suriname wordt. Een dag later maakt hij dus al deel uit van de selectie voor de Gold Cup.

Haps en Klaiber zijn niet de enige spelers uit de Nederlandse competitie in de selectie van bondscoach Dean Gorré. Ook Damil Dankerlui (FC Groningen), Ryan Koolwijk (Almere City) en Dion Malone (NAC Breda) zijn actief in de Eredivisie of de Keuken Kampioen Divisie.

Andere bekende namen zijn Warner Hahn, Ryan Donk, Kelvin Leerdam, Mitchell Donald, Roland Alberg, Nigel Hasselbaink, Sheraldo Becker, Diego Biseswar en Florian Jozefzoon. Voor Ramon Leeuwin, Tjaronn Chery, Shaquille Pinas, Myenty Abena en Mitchell te Vrede was er geen plek in de selectie.

Suriname begint de Gold Cup op 12 juli tegen Jamaica. Vier dagen later is Costa Rica de tweede tegenstander in de groepsfase en op 20 juli speelt de formatie van Gorré tegen een ploeg uit de kwalificaties.

Tik op de tweet om de volledige selectie te bekijken.