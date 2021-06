Feyenoord speelt zaterdag al de eerste oefenwedstrijd in de aanloop naar het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Arne Slot neemt het op Varkenoord op tegen KAA Gent.

De wedstrijd tegen Gent wordt achter gesloten deuren gespeeld. Een week later speelt Feyenoord eveneens op het trainingsveld een oefenduel met AEK en bij die wedstrijd tegen de Grieken zijn wel supporters welkom.

Na twee oefenduels vertrekt Feyenoord op maandag 5 juli naar Oostenrijk voor een trainingskamp. Na een kleine week keren de Rotterdammers op 10 juli terug op Nederlandse bodem en worden in De Kuip oefenwedstrijden tegen Werder Bremen (17 juli), PAOK (25 juli) en ADO Den Haag (1 augustus) gespeeld.

Tussen die vriendschappelijke ontmoetingen door begint Feyenoord op 22 juli aan de tweede voorronde van de Conference League. De ploeg van Slot speelt tegen FK Decic uit Montenegro of KF Drita uit Kosovo en een week later is de return in De Kuip.

Het Eredivisie-seizoen voor Feyenoord begint op zondag 15 augustus met een uitwedstrijd tegen Willem II. Een week voor de start van de competitie speelt Feyenoord nog de traditionele openingswedstrijd, maar de tegenstander is nog niet bekend.

Slot staat voor zijn eerste seizoen als trainer van Feyenoord. De voormalige coach van AZ neemt het stokje over van Dick Advocaat, die sinds het ontslag van Jaap Stam in het najaar van 2019 trainer was van de Rotterdammers.