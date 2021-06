Ajax heeft vrijdag keeper Joey Roggeveen aangetrokken. De 23-jarige Hoofddorper komt transfervrij over van FC Volendam en wordt voor Jong Ajax gehaald. Ook sc Heerenveen is een doelman rijker: Xavier Mous wordt overgenomen van PEC Zwolle.

Roggeveen veroverde afgelopen seizoen gaandeweg een basisplaats bij Volendam, al raakte hij die later weer kwijt. De keeper kwam tot achttien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.

Tot zijn veertiende speelde Roggeveen, die voor een jaar tekent in Amsterdam, al in de jeugdopleiding van Ajax. Hij vertrok naar AZ, waar hij tot de beloftenploeg reikte. Sinds 2019 speelde hij voor Volendam.

Met Vitessenaar Remko Pasveer en Jay Gorter van Go Ahead Eagles trok Ajax al twee keepers voor het nieuwe seizoen aan. In tegenstelling tot Roggeveen sluiten zij aan bij de hoofdmacht van trainer Erik ten Hag.

Tegenover de komst van de drie staat in ieder geval het (tijdelijke) vertrek van Dominik Kotarski en vermoedelijk zullen ook André Onana en Kjell Scherpen weggaan bij Ajax.

Mous gaat concurrentie aan met Mulder

Heerenveen heeft doelman Mous transfervrij vastgelegd. De 25-jarige keeper, die net als Roggeveen de jeugd van Ajax doorliep, speelde de afgelopen twee jaar voor PEC Zwolle en heeft in Friesland nu voor twee seizoenen getekend.

"Xavier past bij de manier waarop wij willen spelen en beschikt over de nodige ervaring", zegt Ferry de Haan, de nieuwe technisch manager van Heerenveen. "Bovendien zien wij in hem ook potentie: voor een keeper is hij nog jong."

Mous kwam eerder uit voor SC Cambuur en TOP Oss. In Friesland gaat hij de concurrentie aan met onder anderen Erwin Mulder, die afgelopen seizoen eerste keeper was.

Troupée keert terug bij FC Twente

Ook FC Twente presenteerde vrijdag een nieuwe speler. Rechtsback Giovanni Troupée wordt overgenomen van FC Utrecht en keert terug bij de club waar hij begin 2020 al een paar maanden als huurling speelde. Dat duurde wegens de coronapandemie slechts twee maanden.

"Ik voelde me toen direct op mijn gemak", aldus Troupée, die voor een jaar tekent. "Vorige week heb ik een gesprek met Ron Jans en Jan Streuer gehad en dat was direct heel positief. Ik heb er heel veel zin in om hier weer te gaan spelen, in een uitverkocht huis met al die supporters."

Twente versterkte zich ook met Manfred Ugalde. De negentienjarige spits uit Costa Rica komt over van het Belgische Lommel.