Wout Brama speelt ook komend seizoen voor FC Twente. De aanvoerder heeft zijn contract vrijdag met een jaar verlengd en gaat voor zijn dertiende seizoen in Enschede. Eerder op de dag tekende Olivier Boscagli een nieuwe, tweejarige verbintenis bij PSV.

De 34-jarige Brama maakte in 2005 zijn profdebuut bij FC Twente en speelde er tot en met het seizoen 2013/2014, waarna hij naar PEC Zwolle vertrok. Via FC Utrecht en het Australische Central Coast Mariners keerde hij in de zomer van 2018 weer terug.

De middenvelder maakte alle recente successen van FC Twente mee. Hij was onderdeel van de ploeg die in 2010 kampioen werd en in die tijd ook de KNVB-beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal pakte. In het eerste seizoen na zijn terugkeer werd de club kampioen van de Keuken Kampioen Divisie.

"Wout is met zijn ervaring en voetballende kwaliteiten een belangrijke schakel in de selectie, daarom zijn we blij dat hij er komend seizoen weer bij is", zegt technisch directeur Jan Streuer. "Hij is al een week eerder met zijn voorbereiding begonnen. Dat tekent zijn instelling en motivatie voor het nieuwe seizoen."

Brama staat op 378 officiële wedstrijden voor FC Twente, waarin hij elf doelpunten maakte. De club uit Enschede is druk bezig met het op peil brengen van de selectie; zo werden keeper Lars Unnerstall (PSV) en aanvaller Virgil Misidjan (PEC Zwolle) al vastgelegd.

Wout Brama werd bij zijn terugkeer in Enschede direct kampioen van de Keuken Kampioen Divisie. Foto: Pro Shots

Boscagli tot medio 2025 PSV'er

De 23-jarige Boscagli draagt sinds de zomer van 2019 het shirt van PSV, dat hem destijds overnam van OGC Nice. Onder de toenmalige trainer Mark van Bommel - en interim-coach Ernest Faber - overtuigde hij niet en kwam hij tot slechts achttien officiële wedstrijden.

Afgelopen seizoen brak Boscagli, die nu tot medio 2025 vastligt, alsnog door in Eindhoven. Als centrumverdediger had hij een vaste basisplaats onder trainer Roger Schmidt en speelde hij 42 officiële wedstrijden. Zo nu en dan werd Boscagli ook als middenvelder gebruikt.

"Olivier heeft zich afgelopen seizoen sterk ontwikkeld", zegt directeur voetbalzaken John de Jong. "Door nog voor de start van de voorbereiding in zichzelf te investeren, knokte hij zich in de zomer van 2020 in het team. Zijn ontwikkeling tot een van de beste voetballende verdedigers in de Eredivisie is ons niet ontgaan."

Boscagli is erg blij dat PSV hem beloont met een nieuwe verbintenis. "Het is het resultaat van hard werken, geloof hebben en investeren in jezelf. Ik heb een goede ontwikkeling doorgemaakt en denk dat ik me hier nog veel verder kan ontwikkelen."

PSV, dat deze zomer al vijf spelers vastlegde, begint het nieuwe seizoen op 21 juli met een thuiswedstrijd tegen Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League. Een week later gaat de ploeg van Schmidt naar Istanboel.