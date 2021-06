FC Utrecht heeft zich met het oog op volgend seizoen versterkt met het Franse talent Arthur Zagré. De Domstedelingen huren de linksback voor twee jaar van AS Monaco, met een optie tot koop.

De negentienjarige Zagré doorliep de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain en maakte in augustus 2019 zijn debuut in de hoofdmacht van de Franse topclub, maar het bleef ook bij die ene wedstrijd. Enkele weken later maakte de vleugelverdediger voor naar verluidt 10 miljoen euro de overstap naar AS Monaco.

Ook bij Monaco wist de jonge verdediger niet door te breken. Zagré speelde drie officiële wedstrijden voor de achtvoudig kampioen van Frankrijk en werd afgelopen seizoen verhuurd aan Dijon. Nu mag het talent zich bij FC Utrecht bewijzen.

"Arthur is een linksback met heel veel potentie. Hij is een moderne vleugelverdediger, die met veel intensiteit speelt", vertelt technisch directeur Jordy Zuidam. "Arthur is een echte atleet en heel snel. Hij beschikt over voetballend vermogen, veel drive. Dat zijn punten die aanspreken en binnen onze speelwijze passen."

Zagré speelde bij Monaco nog samen met Moussa Sylla, die sinds de zomer van 2020 onder contract staat bij FC Utrecht, en Jong FC Utrecht-middenvelder Albert Lottin. "Met Moussa en Albert heb ik contact gehad over FC Utrecht. Op de vragen die ik over de club stelde, kreeg ik alleen maar positieve antwoorden. Ik weet dat FC Utrecht een grote club is in Nederland, met een mooie spelopvatting."

FC Utrecht begint het nieuwe Eredivisie-seizoen op 15 augustus met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De ploeg van trainer René Hake verloor in mei de finale van de play-offs van Feyenoord en komt dit seizoen niet uit in een Europees hoofdtoernooi.