Uruguay heeft zich in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) voor de kwartfinales van de Copa América geplaatst. Mede dankzij een doelpunt van Edinson Cavani werd Bolivia met 0-2 verslagen.

Bij de wedstrijd in de Arena Pantanal in de Braziliaanse stad Cuiabá werd de ban gebroken door de Boliviaanse verdediger Jairo Quinteros, die de bal in eigen doel werkte. In de slotfase van de wedstrijd bepaalde Cavani de eindstand.

De treffer van de 34-jarige Manchester United-spits in zijn 118e interland is een bijzondere, want hij staat nu op exact vijftig doelpunten. Op de eeuwige ranglijst moet hij alleen Luis Suárez (119 interlands, 62 goals) voor zich dulden. Suárez deed ook mee tegen Bolivia.

Met de zege van Uruguay is duidelijk welke vier landen in groep A zich kwartfinalist mogen noemen op de Copa América. Argentinië, Paraguay en Chili zijn ook verder, terwijl Bolivia in de laatste groepswedstrijd alleen nog om de eer speelt.

Paraguay pakte een kwartfinaleticket door de Chilenen met 0-2 te verslaan. De doelpunten kwamen daar op naam van Braian Samudio en Miguel Almirón, die een strafschop benutte.

In de andere groep is gastland Brazilië al zeker van een plek bij de laatste acht. Colombia, Peru, Ecuador en Venezuela strijden daar om de andere drie tickets.