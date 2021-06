Sean Klaiber wordt international van Suriname. De rechtsback van Ajax is donderdag door de Surinaamse voetbalbond gepresenteerd als versterking.

De komst van de 26-jarige Klaiber werd vorige week zondag op Twitter al aangekondigd door de Surinaamse voetbalbond, maar dat bericht werd om onbekende redenen verwijderd. Nu is overstap van de Nieuwegeiner wel officieel.

Klaiber speelde vier interlands in Jong Oranje, maar de oud-speler van FC Utrecht drong nooit door tot het Nederlands elftal. Hij is zoon van een Surinaamse vader en kan zodoende voor Suriname kiezen.

Na Ridgeciano Haps, Sheraldo Becker, Dion Malone en Warner Hahn is Klaiber de volgende Eredivisie-speler die international van Suriname wordt. Door nieuwe FIFA-regels kunnen spelers makkelijker wisselen van nationale ploeg.

Klaiber kan op 13 juli zijn debuut voor Suriname maken als de ploeg van bondscoach Dean Gorré het in de Gold Cup opneemt tegen Jamaica. De Ajacied was al ingeschreven door de Surinaamse bond voor het toernooi waaraan landen uit Noord- en Centraal-Amerika meedoen.

Op dat toernooi is Suriname ingedeeld in een poule met Costa Rica en dus Jamaica. Er moet nog een vierde ploeg uit de kwalificaties worden toegevoegd aan de groep. Het is de eerste keer dat Suriname uitkomt op de Gold Cup.