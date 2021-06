Edwin de Graaf en Anthony Lurling nemen tijdelijk de honneurs waar bij NAC Breda na het vertrek van Maurice Steijn, zo heeft de club uit de Keuken Kampioen Divisie donderdag bekendgemaakt.

De 41-jarige De Graaf zal voorlopig als hoofdtrainer optreden en de trainingen leiden. De Zuid-Hollander, die van 2006 tot 2010 als speler bij NAC onder contract stond en sinds afgelopen seizoen assistent is in Breda, beschikt ook over de benodigde trainersdiploma's.

De Graaf wordt geassisteerd door clubicoon Lurling. De 44-jarige Brabander speelde verdeeld over twee periodes 247 wedstrijden voor NAC en is als hulptrainer aan de technische staf van de enkelvoudig landskampioen toegevoegd.

NAC verkeert in een sportieve crisis. Coach Steijn stapte afgelopen zaterdag op bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie nadat hij en zijn familie waren bedreigd door supporters. Aanleiding daarvoor was het vertrek van clubicoon en technisch directeur Ton Lokhoff, die een slechte relatie onderhield met Steijn.

Vlak na het opstappen van Steijn kondigden drie grootaandeelhouders aan dat ze afstand zouden doen van hun belang in de club. Volgens geldschieters Wim van Aalst, Rob van Weelde en Paul Burema waren er fatsoensnormen overtreden en voelden ze zich niet meer thuis bij NAC.

Het is nog onduidelijk of NAC op zoek gaat naar een nieuwe hoofdtrainer. De club, die afgelopen seizoen in de play-offs promotie naar de Eredivisie misliep, begint vrijdag aan de voorbereiding op de nieuwe jaargang.