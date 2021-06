De UEFA heeft donderdag de regel dat uitgoals na een gelijke stand over twee duels dubbel tellen in de knock-outfase van Europese toernooien geschrapt. Vanaf komend seizoen zal er in dat geval altijd een verlenging komen en, indien noodzakelijk, strafschoppen.

Er wordt dus in onder meer de Champions League, Europa League en de nieuwe Conference League vanaf heden enkel gekeken naar het aantal doelpunten. Ook bij het onderling resultaat in de groepsfase geven gemaakte uitgoals niet meer de doorslag.

"De uitdoelpuntenregel is een intrinsiek onderdeel van de UEFA-competities geweest sinds de introductie in 1965", zegt voorzitter Aleksander Ceferin in een verklaring van de UEFA.

"Het opheffen ervan is tijdens de laatste jaren echter vaak besproken tijdens diverse UEFA-meetings. Veel coaches, fans en andere betrokkenen vroegen zich af of de regel wel eerlijk was en spraken de voorkeur uit om die af te schaffen."

Van de Nederlandse clubs krijgen PSV (tweede voorronde Champions League), AZ (derde voorronde Europa League), Vitesse (derde voorronde Conference League) en Feyenoord (tweede voorronde Conference League) als eerste hiermee te maken.