Ramon Leeuwin heeft donderdag de overstap gemaakt van AZ naar Almere City. De 33-jarige centrale verdediger tekent voor een seizoen bij de club van de nieuwe trainer Gertjan Verbeek.

Leeuwin groeide op in Almere en werd ontdekt bij FC Omniworld, de voorloper van Almere City. Hij debuteerde als prof bij FC Utrecht en speelde vervolgens bij AGOVV Apeldoorn, ADO Den Haag, SC Cambuur, nogmaals FC Utrecht en Odense BK voordat hij in januari vorig jaar bij AZ neerstreek.

Bij de club uit Alkmaar was Leeuwin vooral reserve. In anderhalf jaar tijd kwam de verdediger, die sinds kort international van Suriname is, tot achttien officiële wedstrijden.

Leeuwin kijkt uit naar het nieuwe seizoen bij zijn nieuwe club. "Almere is mijn stad en ik speel al langer met het idee om hier terug te keren. Almere City maakt een geweldige opmars en staat er goed op. Het lijkt me geweldig om de stad trots te maken met een promotie naar de Eredivisie."

Technisch manager Teun Jacobs: "Ramon is een fantastische verdediger die zich op alle niveaus bewezen heeft. Onze selectie gaat veel profijt hebben van zijn karakter en leiderschap. Hij heeft hier zijn roots en barst van de ambitie om zijn stad naar het hoogste niveau van Nederland te brengen."

Almere City, dat afgelopen seizoen in de play-offs naast een Eredivisie-ticket greep, verraste begin deze maand door Verbeek als trainer aan te stellen. De oud-coach van onder meer Heracles Almelo, sc Heerenveen, Feyenoord, AZ en FC Twente tekende voor twee jaar.