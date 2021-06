Brazilië heeft zich in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) voor de kwartfinales van de Copa América geplaatst. 'De Goddelijke Kanaries' waren in eigen land door een controversieel én laat doelpunt met 2-1 te sterk voor Colombia.

Op bezoek in Rio de Janeiro kwamen de Colombianen nog wel vroeg op voorsprong dankzij een schitterend doelpunt van Luis Díaz. De speler van FC Porto trof doel met een fraaie omhaal.

In de tweede helft sloeg Brazilië twee keer toe, al was om het eerste doelpunt flink wat te doen. De Argentijnse scheidsrechter Néstor Pitana kreeg de bal tegen zich aan geschoten, maar hervatte de wedstrijd niet met een scheidsrechtersbal, zoals de regels voorschrijven. De aanval liep door en Roberto Firmino scoorde, wat tot vergeefse protesten van de Colombiaanse spelers leidde. De VAR greep niet in.

Diep in blessuretijd kopte Casemiro de Brazilianen uit een hoekschop van sterspeler Neymar, die ondanks een aantal kansen niet scoorde, alsnog naar de derde overwinning in drie wedstrijden.

Met negen punten is Brazilië in poule B zeker van groepswinst en daarmee een plek in de kwartfinales. De ploeg van bondscoach Tite speelt in de poulefase nog tegen Ecuador.

In de andere groep hebben Argentinië en Chili al een kwartfinaleticket te pakken. In beide poules bereiken vier van de vijf landen de laatste acht.