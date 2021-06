Vitesse kan ook komend seizoen beschikken over Loïs Openda. De Arnhemmers huren de 21-jarige Belgische aanvaller voor een tweede jaar van Club Brugge.

Openda kende een prima afgelopen seizoen bij Vitesse. Hij was in 38 officiële wedstrijden goed voor dertien doelpunten en vijf assists. Hij had daarmee een belangrijk aandeel in de knappe vierde plaats van de club in de Eredivisie en het bereiken van de bekerfinale, waarin hij scoorde, maar wel verloor van Ajax (1-2).

"Ik kijk ernaar uit om nog een seizoen voor Vitesse te spelen. Mijn eerste jaar, waarin we Europees voetbal behaalden, is heel goed bevallen. Dan is het extra mooi om ook met Vitesse uit te komen in de Conference League. Daarnaast willen we natuurlijk weer een goed seizoen in de competitie draaien", zegt Openda.

Ook technisch directeur Johannes Spors van Vitesse is blij met het aanblijven van Openda. "Loïs heeft zich in zijn eerste jaar niet alleen prima ontwikkeld, maar is ook belangrijk geweest voor de ploeg. Zowel Loïs als Vitesse wilde graag nog een jaar langer met elkaar door."

Openda staat sinds 2015 onder contract bij Club Brugge, waarvoor hij in 2018 debuteerde in het profvoetbal. De voormalig jeugdinternational kwam tot dusver tot 53 duels en maakte daarin vijf treffers. Hij ligt bij Club Brugge nog twee jaar vast tot medio 2023.

Vitesse is deze week begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Thomas Letsch komt op 5 en 12 augustus in actie in de derde voorronde van de nieuwe Conference League en opent op 15 augustus de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.