Davy Pröpper keert definitief terug bij PSV. De middenvelder komt over van Brighton & Hove Albion en tekent een contract tot 2023 bij de Eindhovenaren.

Het is niet precies bekend welk bedrag gemoeid is met de transfer, maar naar verluidt gaat het om een transfersom van circa 5 miljoen euro. De 29-jarige Pröpper stond nog tot medio 2023 onder contract bij Brighton & Hove Albion.

Tussen 2015 en 2017 speelde Pröpper nog voor PSV, waarmee hij in het seizoen 2015/2016 landskampioen werd. In zijn eerste periode bij de Eindhovenaren kwam de geboren Arnhemmer tot 89 officiële duels, waarin hij 22 keer scoorde en 20 assists leverde.

Bij Premier League-club Brighton kwam Pröpper afgelopen seizoen slechts tot elf officiële wedstrijden. Hij miste veel duels door blessureleed en wist zich daarna niet meer terug in de basis te knokken. In de drie seizoenen daarvoor had Pröpper wel een basisplek bij Brighton.

Mede door zijn teleurstellende seizoen bij 'The Seagulls' kwam Pröpper recentelijk niet meer in aanmerking voor het Nederlands elftal. De negentienvoudig international speelde zijn laatste interland in november 2019; een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland (5-0).

Davy Pröpper droeg tussen 2015 en 2017 al het shirt van PSV. Davy Pröpper droeg tussen 2015 en 2017 al het shirt van PSV. Foto: ANP

Pröpper wordt bij PSV herenigd met Van Ginkel

Pröpper bracht het grootste gedeelte van zijn loopbaan door bij Vitesse, waar hij van 2009 tot 2015 speelde en tot 162 officiële wedstrijden kwam. Bij PSV wordt hij herenigd met Marco van Ginkel, tussen 2010 en 2013 zijn ploeggenoot bij Vitesse en in 2016 bij PSV.

Met de komst van Pröpper heeft PSV de vijfde versterking voor komend seizoen binnen. Van Ginkel tekende vorige week een tweejarig contract in Eindhoven en eerder werden ook keeper Joël Drommel, verdediger André Ramalho Silva en rechtsback Phillipp Mwene vastgelegd.

PSV wil de selectie vroeg rond hebben, want de ploeg van trainer Roger Schmidt komt over een maand al in actie in de tweede voorronde van de Champions League. De nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen speelt op 21 juli een thuisduel met Galatasaray en trekt een week later naar Istanboel voor de return.

In de aanloop naar die kraker gaat PSV begin juli op trainingskamp naar Duitsland, waar de ploeg van Schmidt oefenwedstrijden tegen Delbrücker SC (7 juli) en VfL Osnabrück (10 juli) speelt.