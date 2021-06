Georginio Wijnaldum draagt zondag tijdens de achtste finale op het EK een aanvoerdersband met de tekst 'OneLove'. De spelers van Oranje willen daarmee een statement maken tegen een discutabele wet die onlangs in Hongarije is aangenomen.

"Met het dragen van deze band willen wij als Oranje benadrukken dat wij staan voor inclusiviteit en verbinding. We zijn tegen elke vorm van uitsluiting en discriminatie. Wij hopen zo iedereen die zich waar ook ter wereld gediscrimineerd voelt te steunen", zegt Wijnaldum, die zondag met zijn ploeg in de Hongaarse hoofdstad Boedapest speelt.

Het initiatief is vooral een reactie op een onlangs in het Hongaarse parlement aangenomen wet, die het verbiedt om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te 'promoten' onder jongeren tot achttien jaar.

De regering van premier Viktor Orbán ziet de wetgeving als een manier om op te komen voor het welzijn van kinderen, maar critici spreken over een aanslag op de vrijheid van meningsuiting.

Ook München wilde een statement maken, door de Allianz Arena in regenboogkleuren te hullen voor het EK-duel tussen Duitsland en Hongarije. Omdat het verboden is om politieke statements te maken op het EK, gaf de Europese voetbalbond UEFA geen toestemming voor deze actie.

Manuel Neuer, de aanvoerder van het Duitse elftal, speelt op het EK steeds met een band in de regenboogkleuren om zijn bovenarm. Hier heeft de UEFA zich ook over gebogen. De instantie had er geen bezwaar tegen.