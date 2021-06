Jordy Clasie heeft dinsdag zijn contract bij AZ verlengd. De 29-jarige middenvelder had een aflopende verbintenis en ligt nu tot de zomer van 2024 vast in Alkmaar.

"Ik heb gekozen voor deze stap omdat ik mij hier heel prettig voel, zowel ikzelf als mijn gezin. Ik ben dus blij dat ik drie jaar langer voor deze club mag blijven spelen", aldus Clasie op de site van AZ.

"Uit de duur van dit contract spreekt ook vertrouwen van de club. Alle puntjes stonden voor mij dus op de i, waardoor ik vrij snel met AZ tot een akkoord ben gekomen. Mijn doel is om er vanaf het begin te staan en zoveel mogelijk te spelen."

Clasie speelt sinds 2019 bij AZ en kwam tot dusver tot 43 optredens (één goal) voor de nummer drie van het afgelopen Eredivisie-seizoen. De geboren Haarlemmer speelde in het verleden ook voor Excelsior, Feyenoord, Southampton en Club Brugge.

In maart werd bekend dat Clasie voor twee wedstrijden was geschorst vanwege het overtreden van de gokregels. Via een account van de rechtspoot werd gegokt op de uitslagen van wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Clasie zou zijn account ter beschikking hebben gesteld aan zijn buurjongen.