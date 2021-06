Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis staat in de belangstelling van Ajax. De Amsterdamse club heeft de interesse dinsdag gemeld bij het management van de 29-jarige aanvaller.

Het huidige contract van Berghuis bij Feyenoord loopt medio 2022 af en bevat een gelimiteerde afkoopsom van 4 miljoen euro. Berghuis is deze maand met Oranje actief op het EK. Hij heeft dit jaar al meerdere keren laten weten dat hij pas na het EK wil nadenken over zijn toekomst.

Ajax heeft in de strijd om Berghuis naar verluidt concurrentie van PSV. Ook Wolfsburg, waar Mark van Bommel begin deze maand werd aangesteld als trainer, zou interesse hebben.

In maart zei Berghuis al dat hij de nieuwe Feyenoord-trainer Arne Slot niet kon beloven dat hij ook na de zomer nog in De Kuip zou spelen. "Slot heeft gevraagd of ik na wil denken om te blijven. Maar ik weet het echt niet, zo ver denk ik nog niet vooruit", aldus de flankspeler.

Berghuis speelt al vijf jaar in Rotterdam

Berghuis speelt sinds de zomer van 2016 voor Feyenoord. De 27-voudig Oranje-international werd in zijn eerste seizoen nog gehuurd van Watford, maar in de zomer van 2017 nam Feyenoord hem definitief over van de Premier League-club.

Afgelopen seizoen was Berghuis opnieuw van grote waarde voor Feyenoord. In 31 Eredivisie-duels kwam hij achttien keer tot scoren.

Berghuis begon zijn loopbaan in 2011 bij FC Twente en speelde in Nederland ook voor VVV-Venlo (half seizoen in 2012) en AZ (2012-2015), waarna hij in 2015 naar Watford vertrok.