Anouk Dekker zet haar loopbaan voort in Portugal. De 86-voudig international van de Oranjevrouwen verruilt Montpellier voor SC Braga.

De 34-jarige Dekker kwam sinds eind 2015 uit voor Montpellier, dat haar overnam van FC Twente. Voor de Franse club speelde ze in totaal 86 competitiewedstrijden en scoorde ze 13 keer.

"Het is moeilijk om afscheid te nemen van een plek die als thuis voelt", schrijft Dekker dinsdag op haar Instagram-pagina.

De verdediger was een vaste waarde in de Nederlandse ploeg die in 2017 in eigen land de Europese titel veroverde. Tijdens het WK van 2019 pendelde ze tussen de basis en de bank. In de verloren WK-finale tegen de Verenigde Staten (0-2) stond ze aan de aftrap.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om te bekijken hoe SC Braga Anouk Dekker presenteert.

Dekker behoort tot reserves in olympische selectie

Dekker is opgenomen in de selectie van de Oranjevrouwen voor de Olympische Spelen in Tokio, al behoort ze voorlopig wel tot de vier reserves. Bondscoach Sarina Wiegman hoopt dat het internationaal olympisch comité (IOC) toestemming geeft om het kwartet toe te voegen aan haar selectie van achttien speelsters.

De Oranjevrouwen debuteren op de Spelen en beginnen het olympische toernooi op 21 juli in Rifu tegen Zambia. Brazilië (24 juli) en China (27 juli) zijn de andere twee tegenstanders in de groepsfase.

Dekker is al de tweede speelster van de Oranjevrouwen die deze week de overstap maakt naar een andere club. Maandag werd bekend dat Daniëlle van de Donk van Arsenal naar Olympique Lyon verhuist.