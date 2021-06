De Britse overheid heeft dinsdag toestemming gegeven om 60.000 toeschouwers toe te laten op Wembley bij de halve finales en de finale van het EK voetbal. Aanvankelijk zouden ongeveer 40.000 mensen het Londense stadion betreden.

Volg nieuws over het EK voetbal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom het EK voetbal

Daarmee is Wembley voor zo'n 75 procent gevuld. In eerste instantie zou het imposante stadion nog voor ongeveer 50 procent worden benut.

Bij de groepswedstrijden zijn steeds zo'n 22.000 voetbalfans welkom in Wembley, waar normaal gesproken plek is voor maximaal 90.000 mensen. Voor de knock-outfase gaat dat aantal omhoog naar ruim 40.000 bezoekers.

Vanwege de opkomst van de deltavariant van het coronavirus en de daarmee gepaard gaande snelle stijging van het aantal nieuwe besmettingen in het Verenigd Koninkrijk, zijn er in Europa nogal wat zorgen over de finaleronde van het EK in Londen.

De Italiaanse premier Mario Draghi zei maandag dat wat hem betreft de eindfase van de Europese eindronde beter ergens anders gespeeld kan worden. De Hongaarse hoofdstad Boedapest werd al genoemd.

De Europese voetbalbond UEFA heeft echter al herhaaldelijk benadrukt dat Londen de locatie van de laatste drie EK-wedstrijden blijft. Die wedstrijden worden op 6, 7 en 11 juli gespeeld.