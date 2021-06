Sparta Rotterdam heeft dinsdag het contract van Henk Fraser verlengd. De hoofdtrainer tekende voor twee jaar bij en ligt nu tot de zomer van 2024 vast bij de Eredivisionist.

"De club wil met het vroegtijdig vastleggen van Henk Fraser duidelijk maken dat de afgelopen drie seizoenen de stijgende lijn ingezet is en Sparta ook de komende drie seizoenen stappen wil gaan zetten", zo laat Sparta weten op de eigen site.

Fraser zegt het enorm naar zijn zin te hebben op Het Kasteel. "Ik werk met goede en prettige mensen om mij heen, we zijn achter de schermen bezig om de selectie verder te versterken voor het komende seizoen en ondanks dat we pas een paar dagen bezig zijn met de voorbereiding, kan ik niet wachten om in augustus weer wedstrijden te coachen op een vol Kasteel."

De 54-jarige Fraser is sinds 2018 de trainer van Sparta en promoveerde in het eerste seizoen naar de Eredivisie. Op het hoogste niveau deed Sparta het vervolgens meer dan verdienstelijk met een elfde en achtste plaats. In het afgelopen seizoen werd er in halve finales van de play-offs voor Europees voetbal verloren van Feyenoord.

Fraser was in het verleden ook werkzaam als trainer bij ADO Den Haag en Vitesse.