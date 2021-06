Feyenoord heeft zich versterkt met de Noor Marcus Holmgren Pedersen. De twintigjarige rechtsback is na Guus Til de tweede versterking voor komend seizoen.

Pedersen komt over van Molde FK, waarmee hij onder meer in de Europa League en de voorronde van de Champions League uitkwam. De verdediger tekent in Rotterdam een contract tot medio 2026.

"Met het aantrekken van Marcus is de positie van rechtsback weer voldoende bezet", zegt technisch directeur Frank Arnesen. "Hij is een talentvolle jongen die voor zijn leeftijd ook al de nodige Europese wedstrijdminuten in de benen heeft."

Bij Feyenoord moet de Noorse jeugdinternational het vertrek van Bart Nieuwkoop opvangen. De rechtsback tekende onlangs een contract voor het Belgische Union Saint-Gillis.

Pedersen, die twee jaar geleden met Noorwegen op het EK onder 19 uitkwam, verwacht zich bij Feyenoord verder te kunnen ontwikkelen. Hij sluit begin juli aan bij de selectie.

"Dit is het nieuwe avontuur waar ik naar op zoek was. De Nederlandse competitie en de manier waarop veel teams spelen zijn ook al aardig bekend bij mij."

Voor Feyenoord begint het seizoen al op 8 juli. De ploeg van trainer Arne Slot neemt het dan in de voorronde van de Conference League op tegen FK Decic uit Montenegro of KF Drita uit Kosovo.