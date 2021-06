Teun Koopmeiners staat voor een vertrek bij AZ. De Alkmaarders zijn met Atalanta in gesprek over een transfer van de middenvelder, bevestigt directeur voetbalzaken Max Huiberts dinsdag in gesprek met VI.

De 23-jarige Koopmeiners wordt al langer in verband gebracht met een transfer naar de Serie A. Begin april bevestigde de enkelvoudig international dat AS Roma interesse in hem heeft, maar het is Atalanta dat zich eind vorige week in Alkmaar meldde.

Het is niet bekend welke transfersom AZ vraagt voor Koopmeiners, die nog tot medio 2023 onder contract staat bij de nummer drie van het afgelopen Eredivisie-seizoen. Huiberts wil niet ingaan op bedragen.

Koopmeiners is al enkele seizoenen een vaste waarde bij AZ. De aanvoerder was afgelopen seizoen in veertig officiële wedstrijden goed voor zeventien doelpunten en zeven assists.

Teun Koopmeiners hoopt op het EK speelminuten te maken bij Oranje. Foto: ANP

Koopmeiners kan nog minuten maken op EK

Mede door zijn productiviteit werd Koopmeiners door bondscoach Frank de Boer opgenomen in zijn selectie voor het EK. Hij wacht net als Marco Bizot, Tim Krul en Davy Klaassen nog op zijn eerste speelminuten van het toernooi.

Mogelijk is Koopmeiners niet de enige vaste kracht die uit Alkmaar vertrekt. Ook Owen Wijndal, die net als Koopmeiners deel uitmaakt van de selectie van Oranje, Calvin Stengs en Myron Boadu worden in verband gebracht met een transfer.

AZ begint het nieuwe Eredivisie-seizoen op 14 augustus met een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. De ploeg van trainer Pascal Jansen hoopt zich die maand via de play-offs voor de groepsfase van de Europa League te plaatsen.