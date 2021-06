Lionel Messi heeft in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) Javier Mascherano geëvenaard als recordinternational van Argentinië, dat zich door een 1-0-zege op Paraguay voor de kwartfinales van de Copa América plaatste.

De 33-jarige Messi speelde tegen Paraguay de 147e interland uit zijn carrière. De vier jaar oudere Mascherano, die in het najaar van 2020 een punt achter zijn loopbaan zette, kwam tussen 2003 en 2018 tot dat aantal. Javier Zanetti bezet met 143 interlands de derde plek op de eeuwige ranglijst.

Het is een kwestie van tijd voordat Messi straks alleen recordhouder is en zijn positie gaat verstevigen. Argentinië speelt sowieso nog één wedstrijd in groep A tegen Bolivia en is door de 1-0-zege op Paraguay al zeker van een plek in de kwartfinales.

Papu Gómez zorgde in de tiende minuut voor de enige treffer van de wedstrijd in Brasilia. De routinier kreeg de bal na een schitterende steekpass van Ángel Di María en wipte de bal fraai over doelman Antony Silva heen.

Ajax-verdediger Nicolás Tagliafico deed de hele wedstrijd mee bij Argentinië, dat nog altijd ongeslagen is en met zeven punten aan de leiding gaat in groep A. Chili speelde maandagavond met 1-1 gelijk tegen Uruguay, waar Luis Suárez in de 67e minuut de gelijkmaker aantekende, en staat tweede met vijf punten.

In de groepsfase zijn er twee poules met ieder vijf landen en alleen de hekkensluiters mogen niet naar de kwartfinales. Groep B bestaat uit Brazilië, Colombia, Peru, Venezuela en Ecuador. Brazilië won de vorige editie door Peru in de finale te verslaan.